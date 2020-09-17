عاجل: اصابة 20 عون حماية مدنية بفيروس كورونا..

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2020/09/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في صفوف أعوان الحماية المدنية بالمنستير، إلى 20 حالة، بعد تسجيل 14 حالة جديدة، وفق ما أفاد به (وات) اليوم الخميس، الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الوطني بالمنستير، مراد بن صالح.

ورفع أعوان الصحة أمس الأربعاء، 50 عينة للتقصي النشيط للكوفيد 19، في صفوف المخالطين للحالات الحاملة للفيروس، حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى وجود حالة واحدة في صفوف الحرس البحري.

وتولت النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، اليوم الخميس، بدعم من المجتمع المدني، تعقيم كلّ المقرات، حسب هذا المسؤول النقابي.

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