جيش البحر يحبط عملية هجرة غير نظامية بسواحل جربة ويلقي القبض على 17 شخصا

تمكنت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، أثناء قيامها بدورية بحرية صباح الأحد، من إحباط عملية هجرة غير نظامية على بعد 4 أميال شرق جزيرة جربة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني.

وأضافت الوزارة أنها ألقت القبض على 17 شخصا منهم 16 تونسيا وشخص من اريتريا، كانوا على متن قارب، وتتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة.

ونقلت الوزارة أن المعنيين أفادوا بأنهم أبحروا ليلة البارحة من سواحل جزيرة جربة قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الايطالية، مشيرة إلى أنه تم التوجه بهم إلى ميناء جرجيس وتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.