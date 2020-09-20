الترجي الرياضي التونسي يتوج بالكاس الممتازة التونسية لكرة القدم لموسم 2018-2019

توج الترجي الرياضي التونسي بالكاس الممتازة التونسية لكرة القدم لموسم 2018-2019 بعد فوزه اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على النادي الصفاقسي بركلات الترجيح 5-4 . وكانت المباراة انتهت في وقتها القانوني بالتعادل صفر لصفر. وهي الكاس الخامسة من نوعها للترجي التونسي .

وجمعت مبارة الكاس الممتازة اليوم بين الترجي التونسي حامل لقب البطولة والنادي الصفاقسي حامل لقب الكاس للموسم الماضي.

ر/ زهو