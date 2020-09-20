ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بسيدي بوزيد الى 176 شخصا بعد تسجيل 3 حالات جديدة

ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا بولاية سيدي بوزيد الى 176 اصابة وذلك بعد ان تم تسجيل 3 حالات جديدة حسب ما أكّده، المدير الجهوي للصحّة، محمد زاهر الأحمدي، في تصريح ل(وات).

وتتركز أغلب الاصابات بمعتمدية السبالة (65 اصابة) ثم سيدي بوزيد الغربية (56 اصابة) ثم اولاد حفوز (11 اصابة) تليها بئر الحفي وسيدي بوزيد الشرقية (8 حالات) ثم الرقاب (7 حالات).

وقد تم ارسال 159 عينة للتحليل، الاحد، و310 عينة أمس، السبت، من المنتظر ان تصدر نتائجها خلال اليومين القادمين.

وتستكمل خلال الساعات القليلية القادمة تركيز مخبر للتحاليل لتقصي فيروس كورونا بولاية سيدي بوزيد، بعد احتجاج الاهالي في عديد المناسبات امام الادارة الجهوية للصحّة والمستشفى الجهوي ومركز الولاية وساحة البوعزيزي، مطالبين خلالها بتركيز مخبر للتحاليل ومستشفى عسكري ميداني نتيجة تسارع عدد الاصابات بفيروس وبطىء صدور نتائج تحاليل العيّنات.

وأكّد المدير الجهوي للصحّة أنّه سيتم بداية من يوم غد، الإثنين، إجراء التحاليل الخاصّة بتقصّي فيروس كورونا بولاية سيدي بوزيد.

يذكر أن رئاسة الجمهوريّة أكّدت في وقت سابق أنّه سيقع تركيز مستشفى عسكري ميداني في اقرب الاوقات، إذا ما اقتضت الحاجة.