إحباط عمليتي اجتياز الحدود البحريّة خلسة في صفاقس والمنستير

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس، أمس السبت، إثر مداهمة أحد المنازل بالجهة، من إلقاء القبض على 13 شخصا قاطنين ولايتي قابس والقصرين، كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وقد حجزت الوحدات الأمنية لديهم، مبلغا ماليا من العملة الأجنبية وشاحنة كانوا يستغلونها في تنقلاتهم.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الداخلية.

كما تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمنستير، أمس السبت أيضا، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط مركب بحري على متنه 11 شخصا (تتراوح أعمارهم بين 16 و44 سنة).

وقد أذنت النيابة العمومية، بعد مراجعتها، باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأن هؤلاء الأشخاص.