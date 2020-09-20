سليانة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بوعرادة

سجّلت ولاية سليانة مساء اليوم الأحد إصابة جديدة بفيروس كورونا ببوعرادة بعد ورود نتائج عدد من التحاليل تم رفعها

مؤخرا لاشخاص يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا

وبيّن المدير الجهوي للصحة بسليانة عبد الوهاب الهرابي في تصريح لــ(وات ) أنّ الإصابة المؤكدة تخص مسنّة من مخالطي أحد الإصابات المؤكدة التي شهدتها

مؤخرا مدينة بوعرادة.

وأضاف المتحدث ذاته أن نتائج 15 عيّنة في معتمدية قعفور لمخالطي حالة مؤكدة و نتائج 5 تحاليل بالروحية تم رفعها أول أمس الجمعة وردت سلبية، مشيرا

إلى أن نتيجتي تحليلين في معتمدية سيدي بورويس لمخالطي حالة مؤكدة وردتا أيضا سلبيتين.

يذكر أن ولاية سليانة سجّلت ظهر اليوم إصابتين جديدتين في سليانة المدينة.