وزير النقل يوضح ويكشف حقيقة التحقيق معه في قضية تحويلات مالية إلى الخارج

تبعا لما تمّ تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وبعض السياسيين، بخصوص تورّط وزير النقل معز شقشوق بالقيام بتحويلات مالية إلى الخارج على غير الصيغ القانونية، نشر الوزير مساء بلاغا توضيحا للرأي العام بخصوص استدعائه لدى الدائرة 7 بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية رقم 2020/ 9939 وذلك يوم 23 سبتمبر 2020.

وأكّد شقشوق أنّ القضية المشار إليها، هي قضية صرفية بالأساس تخصّ الديوان الوطني للبريد (البريد التونسي) باعتباره ذات معنوية يمثلها قانونيا رئيسه مديره العام ولا تتعلّق بشخصه، وأشار أنّ الهياكل المعنية بالبريد التونسي تتولى معالجة هذه المسألة مع مصالح الديوانة التونسية وفق التراتيب الجاري بها العمل.

وبيّن وزير النقل أنّ موضوع هذه القضية كان قد اتخذت بشأنه القرارات الادارية اللازمة لمعالجة جوانبه القانونية وذلك خلال اشرافه على البريد التونسي. وجدد معز شقشوق التزامه بخدمة الصالح العام كواجب وطني أمام الدولة.