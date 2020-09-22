الناقلة الوطنية تسمح لحرفائها تغيير مواعيد السفر دون دفع غرامة

أعلنت الخطوط الجوية التونسية أنه يمكن لحرفائها تغيير مواعيد السفر دون دفع غرامة ويخص ذلك مواعيد الرحلات وشراءات التذاكر في المدة المتراوحة بين 23 و31 سبتمبر 2020 والرحلات ما قبل 31 مارس 2021.

وأوضحت الناقلة الوطنية، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أنه من المحتمل اجراء تعديل على التعريفة في حالة عدم توفر

التعريفة الأولية.

كما يجب إجراء أي تعديل قبل 24 ساعة من تاريخ مغادرة الرحلة الأصلية. وقالت شركة النقل الوطنية في حالة عدم الحضور ، سيتم تطبيق شروط التعريفة الاولية

وأفادت الخطوط التونسية أنه من أجل توفير أفضل الظروف يمكن لحرفائها الاتصال دائما بالأرقام التالية

من تونس : 81 10 77 77

من الخارج: (+216) 70103700 / (+216) 70101300.