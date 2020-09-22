زغوان: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” و10 نتائج سلبية

شهدت ولاية زغوان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في علاقة بحالة وفاة مسن بالجهة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي.

وأوضح بالي، في تصريح لـ”وات”، أن الحالات الست هي لأقارب المتوفي ويخضعون منذ رفع العينات إلى الحجر الصحي الذاتي.

في المقابل، أشار الى أن المصالح الصحية بالجهة تلقت نتائج 10 تحاليل سلبية منها 7 تابعة لموظفين بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان على خلفية إصابة أحد زملائهم، مبيّنا أن العدد الجملي لمصابي “كوفيد 19” بالجهة منذ فتح الحدود في27 جوان الفارط، بلغ 103 حالات، لاتزال 91 منها حاملة للفيروس و9 حالات شفاء و3 وفيات.

من جانبه، ذكر رئيس قسم طب الشغل بالادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، محسن المرناوي، أن 48 حالة من جملة الـ91 إصابة بالجهة، سجلت لدى عمال بالمؤسسات الصناعية أغلبهم بمصنع الملابس بالفحص بـ39 حالة.