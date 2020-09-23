عاجل: توقّف الدروس بهذه المدرسة في دوّار هيشر

توقّفت الدروس صبيحة اليوم بالمدرسة الابتدائية شاكر2 في منطقة دوّار هيشر إثر ثبوت مخالطة تلميذين لقريبهما المصاب بالكورونا والواردة نتيجة اختبار الكوفيد 19 الخاصة به إيجابية أمس الثلاثاء بعد رفعها منذ 17 سبتمبر الحالي ،وتخوف الاطار التربوي والأولياء من إمكانية انتشار العدوى .

وذكر كاتب عان الفرع الجامعي للتعليم الاساسي سفيان الجعيدي لصحفية مكتب (وات) بمنوبة أن الاطار التربوي بالمدرسة والأولياء في حالة هلع وخوف حسب قوله ، وأن المطلب الاساسي هو القيام الفوري والعاجل بالتعقيم الشامل للقاعات وفضاء ومحيط المدرسة ، مع إخضاع كافة الاطار التربوي البالغ عدده 23 مدرّسا ومدرّسة الى اختبارات الكوفيد 19 للتأكّد من سلامتهم من العدوى المحتملة .

وأضاف أن نفس الحالة تعيشها المدرسة الابتدائية المعرفة 2 في دوّار هيشر ايضا ، بعد ثبوت إصابة زوج معلّمة بالمدرسة بفيروس كورونا منذ 17 سبتمبر وتعكّر حالتها الصحّية بدورها ، اذ تم إخضاعها للحجر الصحي دون إيقاف الدروس وسط مخاوف شديدة من الاطار التربوي من إمكانية الاصابة بالعدوى مجدّدا طلبه بإخضاع كافة إطارات هذه المدرسة وعددهم 22 مدرّسا ومدرّسة لاختبارات الكوفيد ايضا .

من جهته أذن والي منوبة محمد شيخ روحه حسب تصريحه صبيحة اليوم لــ(وات) بتعقيم المؤسستين الصحيتين والاذن للادارة الجهوية للصحة بالقيام الفوري بتقصّي محيط المدرستين وإخضاع كل من ثبتت مخالطته لأشخاص من محيط الاصابات ومنهم الاطار التربوي بالمدرستين لاختبارات الكوفيد 19 .

كما أكدت المديرة الجهوية للصحة منوبة نبيلة قدور أنّه فور وصول نتيجة احد المواطنين العامل بمصنع بوادي الليل امس الثلاثاء تمّ إعلامه والإذن بالمغادرة الفورية للتلاميذ المخالطين له من مدرسة شاكر 2 والذين سيتمّ اخضاعهم إضافة الى خمسة اخرين من عائلته لاختبارات الكوفيد 19 ، مضيفة أن الادارة الجهوية باشرت عملية التقصي في محيط المدرستين .

من جهتها استبعدت المندوبة الجهوية للتربية دلندة المباركي اتخاذ أي اجراءات يتعلق بايقاف الدروس او أي قرار في الغرض وذلك الى حين صدور نتائج اختبارات الكوفيد وإثبات سلامة الاطار التربوي .