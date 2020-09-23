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كرة القدم: بايرن ميونخ يعلن رحيل نجمه خافي مارتينيز

2020/09/23 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أعلن كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الالماني امس الثلاثاء عبر حسابه على “إنستغرام” عن مغادرة لاعب الوسط الإسباني “خافي مارتينيز” الفريق.

وسبق للنادي البافاري الاعلان أيضا عن رحيل الإسباني “تياغو ألكانتارا” إلى ليفربول الأسبوع الماضي .

وتضمنت الرسالة صورة لرومينيغه رفقة اللاعب صاحب الـ 32 عامًا معلقا عليها ” شكرا لك على كل شيء يا عزيزي. نتمنى لك كل التوفيق في المستقبل”.

وتأتي هذه الرسالة وسط تقارير تفيد باقتراب مارتينيز من العودة إلى ناديه السابق “أتلتيك بيلباو” الإسباني الذي رحل عنه لفائدة بايرن قبل 8 سنوات.

وهكذا فإن مارتينيز لن يكون حاضرا رفقة زملائه لخوض مباراة السوبر الأوروبي ضد إشبيلية يوم الخميس المقبل في مدينة بودابست المجرية .

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