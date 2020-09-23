جبل الجلود: القبض على شخص من أجل تورطه في سلسلة من السرقات

إثر تعرّض بعض سائقي سيّارات الأجرة “تاكسي” إلى عمليّات سلب بنفس الطّريقة من قبل شخص يتولّى الصّعود معهم من المدينة الجديدة من ولاية بن عروس باتّجاه جبل الجلود من ولاية تونس (في أحد الأنهج المظلمة)، ليقوم بعد ذلك بسلبهم باستعمال التّهديد بواسطة سلاح أبيض، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود يوم 22 سبتمبر 2020، بعد تعميق التّحرّيات وبعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة، من حصر الشّبهة في شخص والقبض عليه بمنزله وحجز كميّة من الأقراص المخدّرة.

وبعرضه على 07 متضرّرين، تمّ التّعرّف عليه وبمزيد التّحرّي في شأنه، تبيّن أنّه محلّ منشوريْ تفتيش من أجل التّحيّل.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.