القصرين: تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس “كورونا” في سبيطلة

سجلت ولاية القصرين، اليوم السبت، حالة وفاة ثالثة بفيروس “كورونا” المستجد لإمرأة أصيلة معتمدية سبيطلة كانت تقيم بقسم العزل بالمستشفى الجهوي بالقصرين وتعاني من أمراض مزمنة، وفق المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.

وبيّن الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أن عملية التنسيق لدفنها جارية حاليا وأنه ستتم طبقا للبروتوكول الصحي بمسقط رأسها في سبيطلة، مبرزا بالمناسبة أن نتائج 11 عينة تم تحليلها بالمخبر المرجعي بمستشفى الحسين بوزيان بقفصة صدرت اليوم وكانت جميعها سلبية، بما يؤكد عدم اصابة اصحابها بالفيروس.

وعلى اثر تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس”كورونا” مساء أمس الجمعة بمعتمدية سبيطلة ، دعا والي القصرين كافة أهالي المنطقة الى توخي الحذر باعتبار أن الوضع الوبائي في المدينة يستدعي رفع مستوى الحيطة بعد تسجيل حلقات عدوى مجهولة المصدر، وفق بلاغ صادر في الغرض.

وأكد الوالي، وفق ما أفاد به لــ(وات)، أن مصالح الادارة الجهوية للصحة اتخذت كل الاجراءات لإيقاف حلقات العدوى في أقرب الآجال. ودعا كافة متساكني سبيطلة الى ارتداء الكمامات، خاصة من كبار السن منهم وعدم الخروج من منازلهم في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى الى حين إستكمال عمليات التقصي والتعقيم.

جدير بالذكر أن جهة القصرين سجلت منذ بداية جائحة ” كورونا” المستجد الى غاية اليوم السبت، 116 إصابة بالفيروس و3 حالات وفاة .