سليانة: دفن امرأة بسيدي مرشد،وهي أول حالة وفاة بفيروس كورونا بالجهة

قامت مصالح بلديتي سيدي مرشد وسليانة، ومصالح الإدارة الجهوية للصحة بسليانة، مساء اليوم السبت (في حدود الساعة الثامنة و30 دقيقة)، بدفن امرأة، هي أول حالة وفاة بكورونا بالجهة، بالمنطقة البلدية سيدي مرشد من معتمدية سليانة الجنوبية.

وبين رئيس بلدية سيدي مرشد، كمال الحسني، في تصريح ل”وات”، أنه تم دفن المصابة وفق البروتوكول الصحي المعمول به بحضور كافة الأطراف المتدخلة، لافتا إلى أن المرأة أصيلة منطقة كاف شعيب من عمادة سيدي مرشد التابعة لسليانة الجنوبية، وقد زرات العاصمة مؤخرا، أين توفيت.

من ناحيته، قال المدير الجهوي للصحة، عبد الوهاب الهرابي، إن المصابة ثبتت إصابتها بالفيروس بعد وفاتها في العاصمة.