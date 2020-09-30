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عاجل: 7 إصابات جديدة “بالكوفيد 19” في صفوف أسلاك أمنية..

2020/09/30 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية المنستير 7 إصابات جديدة بفيروس كورنا المستجد “الكوفيد 19” في صفوف أسلاك أمنية ليرتفع المجموع إلى 41 إصابة مؤكدة وفق ما أفاد وات اليوم الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح.
وتتوزع الإصابات الجديدة الى 3 إصابات في سلك الأمن الوطني، وإصابتين في سلك الحرس الوطني، وإصابتين في سلك السجون والإصلاح علاوة على 34 إصابة مسجلة سابقا في صفوف الحماية المدنية حسب ذات المصدر.
ونفى الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا المستجد في السجن المدني بالمنستير.

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