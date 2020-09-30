سليانة: الاحتفاظ بولي في العقد السادس بعد تعمده أمس الاعتداء على مدير المدرسة الابتدائية بالقرية الشمالية

تم ظهر اليوم الأربعاء، وبعد إذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، الاحتفاظ بولي في العقد السادس من عمره، وأصيل منطقة القرية من معتمدية كسرى، بعد تعمده أمس الثلاثاء الاعتداء على مدير المدرسة الابتدائية بالقرية الشمالية، وفق ما صرح به مصدر مسؤول من الحرس الوطني، ل”وات”.

وأضاف ذات المصدر أن هذا الاعتداء جد أمس بعد تنفيذ عدد من أولياء المنطقة المذكورة لوقفة احتجاجية أمام المدرسة للمطالبة بإقالة المدير.

من جانبها، أفادت مصادر أمنية متطابقة، بأنه تم اليوم غلق الطريق على مستوى منطقة القرية من قبل عدد من المتساكنين بعد الاحتفاظ بالولي.

وأكد مدير المدرسة الابتدائية بالقرية الشمالية بكسرى، تميم بوزيان (المتضرر)، من ناحيته، وجود عمليات تحريض ضده، بعد نشوب خلاف بينه وبين أحد الحراس مؤخرا، إثر تفطنه لسرقة أحد أبواب المدرسة، لافتا إلى أنه قام بمراسلة سلطة الإشراف لإحاطتها علما بالموضوع، موضحا أنه تقدم بشكاية إلى مركز الحرس الوطني بكسرى مفادها تعرضه إلى اعتداء مادي ولفظي.

هذا، وقد راج على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يوثق عملية الاعتداء.