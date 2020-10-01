صفاقس: تسجيل 4 وفايات و38 اصابة مقابل 32 حالة شفاء من فيروس “كورونا” المستجد

سجلت ولاية صفاقس، اليوم الخميس، 4 حالات وفاة، و38 حالة ايجابية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد من ضمن 181 تحليلا اجري بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة الصادر اليوم الخميس عن الادارة الجهوية للصحة

وجاء في ذات الحصيلة المحينة للحالة الوبائية، ان عدد الحالات التي لا تزال حاملة للفيروس في جهة صفاقس اصبح 617 حالة من جملة 831 حالة اصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء وذلك مقابل تسجيل 32 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس الى 193 متعاف، وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس “كورونا” الى 21 حالة منذ بداية الوباء.

من جهة أخرى، أكدت الادارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد او انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بفيروس “كورونا” من خلال الالتزام بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.