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سيدي بوزيد: تسجيل 64 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” و8 حالات شفاء

2020/10/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تم اليوم الخميس بولاية سيدي بوزيد تسجيل 64 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك بعد ورود نتائج 201 عينة، حسب ما اكده المدير الجهوي للصحة محمد زاهر الاحمدي في تصريح ل(وات).

وبين الاحمدي انه يرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ ظهور الفيروس في الجهة الى 443 اصابة (25 مستوردة)، منها 56 حالة شفاء و10 وفيات، وهي موزعة بين 145 ذكور و234 اناث، واضاف انه منذ فتح الحدود في 27 جوان تسجيل اصابة 46 عونا من اطارات واعوان الصحة بسيدي بوزيد

واشار الى انه تم اليوم الخميس ارسال 95 عينة جديدة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التى تم القيام بها منذ انتشار فيروس “كورونا” بسيدي بوزيد الى 4325 تحليلا.

وتتصدر معتمدية سيدي بوزيد الغربية باقي المعتمديات من حيث عدد الاصابات تليها السبالة ثم سيدي بوزيد الشرقية فاولاد حفوز

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