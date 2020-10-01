عاجل-بعد سوسة: ولاية ثانية تعلن حظر التجول بداية من اليوم..

حظر التجوّل بكامل ولاية المنستير من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا بداية من اليوم الخميس إلى غاية 15 أكتوبر الحالي (الوالي)

المنستير 1 أكتوبر 2020 (وات)- أعلن والي المنستير أكرم السبري، مساء الخميس، حظر التجوّل بكامل ولاية المنستير بداية من اليوم الخميس 1 أكتوبر الجاري وإلى غاية 15 أكتوبر 2020، وذلك من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، حيث يمنع تنقل الأشخاص والعربات باستثناء أصحاب الأعمال الليلية والحالات الطارئة.

وأوضح أكرم السبري، مساء اليوم الخميس في تصريح صحفي بمقر ولاية المنستير، أنّه سيقع تنظيم تنقل أصحاب الأعمال الليلية بمقتضى تراخيص استثنائية.

وتقرر تعليق انتصاب جميع الأسواق الأسبوعية في كامل بلديات ومعتمديات ولاية المنستير خلال ذات الفترة (من 1 إلى 15 أكتوبر الجاري)، وغلق مختلف الفضاءات المغلقة والمتعلقة خاصة بقاعات الألعاب الرياضية، والعلب والنوادي الليلية، ومراكز التمسيد والتدليك باستثناء المراكز ذات الصبغة الطبية، حسب الوالي.

وسيقع تنظيم حملات أمنية خارج توقيت حظر التجوّل لتنفيذ جميع القرارات الصادرة في بلاغ والي المنستير بتاريخ 22 سبتمبر 2020، وفق ذات ذات المصدر.

وأوضح الوالي أنّ جميع القرارات السالف ذكرها وقع اتخاذها بعد مداولات اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبعد التشاور مع مختلف السلط المركزية من وزارتي الداخلية والصحة وبقية الوزارة المتدخلة وخاصة مع اللّجان العلمية، التي أكدت أنّ أهم قرار يمكن اتخاذه في المرحلة الراهنة هو فرض حظر الجولان.

وأوضح السبري أنّه سيقع تقييم قرار حظر الجولان قبل 15 أكتوبر الجاري والتداول في التخفيف منه أو الترفيع فيه حسب مستوى انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وحسب تطور الحالة الوبائية.

وحث الوالي كلّ المواطنين على احترام البروتوكول الصحي والتباعد الجسدي ولبس الكمامات واستعمال وسائل الوقاية، وضرورة الإعلام على الأرقام 197 أو 193 أو 198 عن كلّ ما يلفت انتباههم من عدم احترام للبروتوكول الصحي وحظر الجولان.

وسجلت ولاية المنستير في الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في الاصابات والوفيات جراء الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد.

ويشار في ذات السياق إلى أنه تم أيضا إقرار منع الجولان بولاية سوسة، التي شهدت ارتفاعا لافتا في الاصابات بفيروس كورونا المستجد، من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا، وذلك لمدة 15 يوما بداية من مساء اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020.