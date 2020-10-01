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المنستير: 10 حالات تعافي في صوف أعوان الحماية المدنية

2020/10/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير اليوم تعافي 10 من أعوانها من فيروس كورونا المستجد “الكوفيد 19” من مجموع 34 إصابتهم مؤكدة وفق ما كره لــ( وات) اليوم الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح.

ودعا الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير كلّ زملائه من مختلف الأسلاك الأمنية لمزيد أخذ الحيطة للتوقّي من عدوى فيروس كورونا المستجد أثناء قيامهم بعملهم مؤكدا أنّ المرفق الأمني يقوم بدوره على أكمل وجه.
وقال مراد بن صالح إنّ النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي توفر بمفردها وبالتعاون مع المجتمع المدني مستلزمات التوقي من “الكوفيد 19” إلى الأعوان بمختلف أسلاكهم على مستوى ولاية المنستير التي تشهد تفشي وباء كورونا وأصبحت كلّ معتمدياتها تعتبر مناطق موبوءة.

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