عاجل ورسمي: تعليق الدروس بولاية سوسة..

قررت والية سوسة رجاء الطرابلسي تعليق الدروس في كافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بالجهة بداية من يوم الاثنين 5 اكتوبر الى غاية يوم الاحد 18 اكتوبر 2020 وذلك في اطار التوقي من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما قررت والية سوسة، في بلاغ اصدرته مساء اليوم الاحد تعليق الدروس بكافة مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة خلال نفس الفترة.

وتقرر كذلك غلق كافة رياض الاطفال والمحاضن المدرسية والكتاتيب بالجوامع والمساجد، وتعليق الدروس بكافة مراكز تعليم الكبار خلال نفس الفترة المذكورة (من 5 الى 18 اكتوبر 2020).

وتأتي هذه القرارات عملا بتوصيات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة اليوم الاحد بمقر الولاية وبعد التنسيق مع المصالح المركزية، وفق ذات البلاغ.