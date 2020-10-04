ولاية منوبة تسجل الأحد 9 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية منوبة اليوم الاحد، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعة بين منوبة ودوار هيشر ووادي الليل، ليبلغ بذلك عدد حاملي الفيروس بالجهة 313 حالة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور ل”وات”.

وبيّنت نبيلة قدور، أن 310 أشخاص يخضعون لإجراء العزل الصحي الذاتي، و3 تم إيواؤهم بالمستشفيات، مشيرة الى أن الحالات الجديدة تشمل وادي الليل ب4 حالات ودوار هيشر ب3 حالات ومنوبة بحالتين اثنتين.

وتتوزع الحالات الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة ب108 حالات ووادي الليل ب59 حالة ودوار هيشر ب49 حالة وطبربة ب43 حالة والمرناقية ب29 حالة والجديدة ب15 حالة والبطان وبرج العامري ب5 حالات بكل منهما، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 450 حالة منها 13 حالة وفاة و124 حالة شفاء.

واذنت خلية الازمة الجهوية الصحية بولاية منوبة، بغلق محل حلاقة وقاعة رياضية بالجديدة، الى حين صدور نتائج اختبارات كوفيد 19 الخاصة بالعاملين بها، وفق تاكيد والي الجهة محمد شيخ روحه ل(وات).

وياتي ذلك اثر تاكد اصابة لاعب بجمعية الاتحاد المنستيري بفيروس كورونا ودخوله القاعة ومحل الحلاقة المذكورين، قبل صدور نتيجة اختبار كوفيد 19 الخاصة به ايجابية من مصحة خاصة.