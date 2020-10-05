منوبة: تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا و15 حالة شفاء والاشتباه في حالة وفاة بمنطقة الجديّدة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الإثنين، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعة بين معتمديات منوبة والجديّدة ووادي الليل والمرناقية وطبربة و15 حالة شفاء جديدة، ليبلغ بذلك عدد حاملي الفيروس بالجهة 310 حالات، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور، في تصريح ل”وات”.

وأضاف المصدر أن 310 أشخاص يخضعون لإجراء العزل الصحي الذاتي، وثلاثة تم إيواؤهم بالمستشفيات، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة تشمل مناطق منوبة ب5 حالات ووادي الليل وطبربة والمرناقية بحالتين لكل منها، ثم حالة واحدة بالجديّدة.

وتتوزع الحالات الحاملة للفيروس، حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة ب110 حالات ووادي الليل ب53 حالة ودوار هيشر وطبربة ب46 حالة، لكل منهما، والمرناقية ب29 حالة والجديّدة ب16 حالة والبطّان وبرج العامري ب5 حالات، بكل منهما، فيما ارتفع عدد الحالات الجملية للإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة إلى 462 حالة.

وسجلت معتمدية الجديّدة، اليوم الإثنين، حالة وفاة، يُستراب في إصابتها بالفيروس وهي تتعلق بامرأة مسنّة تبلغ من العمر 95 عاما، وقد أذنت النيابة العمومية بإحالتها لقسم الطب الشرعي وإخضاعها لاختبار الكوفيد 19 لمزيد من التثبت لمعرفة إن كانت إجراءات الدفن ستتم بطريقة عادية أو وفق البروتوكول الصحي المعمول به.