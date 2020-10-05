توزر: حالة وفاة ثانية جراء فيروس كورونا لمشتبه بها وقع ايواؤها منذ يومين بالمستشفى الجهوي

سجّلت ولاية توزر حالة وفاة ثانية جراء فيروس كورونا بعدما تمّ التأكّد من كونها حاملة للفيروس عشية اليوم وكانت المتوفية التي فارقت الحياة مساء أمس وقع ايواؤها بقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر منذ يومين دون التأكد من حملها للفيروس باعتبار أنه وقع رفع عينة لها في مناسبة سابقة وكانت نتيجتها سلبية وفق ما أكّده المدير الجهوي للصحة نبيه ثابت.

وبيّن ثابت في توضيح لــ(وات) أن المتوفية البالغة من العمر 76 سنة تعاني أمراضا مزمنة وهي ليست في علاقة بأحد المصابين السابقين وفق التحريات الأوّلية للمصالح الصحية ومن المنتظر أن تتم عملية الدفن مساء اليوم بالتنسيق مع بلدية توزر.

ويتميز الوضع الوبائي في ولاية توزر هذه الأيام بتسجيل حالات شفاء لأغلب مصابي فيروس كورونا وعودة جميع من كانوا في مراكز الحجر الصحي بولايتي المنستير والمهدية يعد انقضاء المدة المخصصة للحجر الصحي الاجباري وفقا للبرتوكول الصحي الجديد القاضي بكون حامل الفيروس دون أعراض هو غير معدي المدير الجهوي للصحة.

وأكّد ثابت أن الوضع الحالي لا يعني التراخي داعيا مواطني الجهة الى الحذر والالتزام بالبروتوكول الصحي باعتبار أن الجهة ما زالت في انتظار صدور نتائج 82 تحليلا مبينا أنه وفقا للبرتوكول الصحي الجديد فإن حامل الفيروس غير النشيط لا يعدي وحامل الفيروس بلا أعراض هو مصاب وليس مريضا.

وأضاف أن حصيلة الإصابات المسجلة في الجهة بلغ منذ فتح الحدود نهاية جوان الماضي 118 حالة منها 101 حالة حاملة للفيروس غير نشيطة وسجلت الجهة حالة وفاة أولى في 18 سبتمبر الماضي وحالة ثانية يوم 4 أكتوبر.