القصرين: 10 إصابات جديدة بفيروس ” كورونا” بسبيطلة وفوسانة

سجّلت ولاية القصرين، مساء اليوم الاثنين، 10 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وذلك بعد ورود نتائج تحاليل 23 عينة من المخبر المرجعي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، وفق ما أفاد به (وات)، المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.

وبيّن المصدر في تصريحه أن هذه الإصابات تتوزع بين معتمديتي سبيطلة، ب6 إصابات وفوسانة ب4 إصابات، ملاحظا أن المصابين المذكورين، تلقوا العدوى من حالات سابقة حاملة للفيروس.

يُذكر أن عدد الإصابات بولاية القصرين، منذ بداية جائحة “كورونا” وإلى غاية اليوم، بلغ 187 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة، 10 حالات.

وكانت جهة القصرين قد سجلت أمس الأحد، 4 حالات شفاء من فيروس ” كورونا” وحالة وفاة لمسن يعاني من مرض خبيث وحامل للفيروس، مع تسجيل 3 إصابات إضافية، حالتان بمعتمدية سبيطلة وحالة واحدة في معتمدية القصرين، بوحدة العزل بالمستشفى الجهوي.

وتتوزع إصابات كوفيد-19 بالجهة على 5 معتمديات وهي القصرين الشمالية وفريانة وسبيطلة وسبيبة وفوسانة.