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نابل: حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لرجل في 70 من عمره أصيل معتمدية تاكلسة

2020/10/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية نابل، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، تعود لرجل أصيل معتمدية تاكلسة ويبلغ من العمر 70 سنة، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية تاكلسة، وليد العميري

وأوضح العميري، في تصريح لـ(وات)، أن المتوفى كان يقيم بإحدى المصحات الخاصة بحمام الأنف، أين وافته المنية مساء أمس الاثنين، على إثر تعكر حالته الصحية، مضيفا أن مصالح بلدية تاكلسة ستتولى القيام بعملية الدفن وفق البروتوكول الصحي المعتمد.

ويرتفع بذلك عدد الوفايات جراء فيروس “كورونا” المستجد بولاية نابل منذ بداية الجائحة والى غاية اليوم الثلاثاء الى 17 حالة وفاة.

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