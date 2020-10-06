رئيس الجمهورية يلتقي وزير الخارجية ويطلع على تحركات الديبلومسية التونسية وأهم المواعيد القادمة

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، واطلع على سير العمل داخل الوزارة وعلى نتائج الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والشروع في تنفيذ ما انبثق عنها من توصيات.

كما تم التطرق خلال اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، إلى مشاركة تونس في مختلف اجتماعات الدورة 75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والأنشطة الموازية لها، وآخرها الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا المنعقد أمس الاثنين عبر تقنية الفيديو، الذي تم خلاله التطرق إلى مستقبل العملية السياسية في هذا البلد الشقيق.

وأشار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى أنه ذكر في الكلمة التي ألقاها خلال هذا الاجتماع، بمقاربة رئيس الجمهورية لحل الأزمة الليبية وتأكيده استعداد تونس لمساعدة الأشقاء الليبيين للوصول إلى الحل المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما أطلع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج رئيس الجمهورية على أهم المواعيد والاستحقاقات الديبلوماسية القادمة. وأكد رئيس الدولة على أهمية أن تكون تونس قوة اقتراح ومبادرة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي مختلف فضاءات الانتماء.