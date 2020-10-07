عاجل: ايقاف الدروس يوم الجمعة بكامل ولايات الجمهورية..وهذه التفاصيل..

اعلن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم الاربعاء عن ايقاف الدروس بكامل ولايات الجمهورية يوم الجمعة 9 اكتوبر 2020 كحركة احتجاجية على تردي ظروف التدريس في ظل انتشار فيروس كورونا مشيرا الى ان الأساتذة سينسحبون من المؤسسات التربوية في تحرك احتجاجي نظرا لمنع التجمعات وفق ما يقتضيه الوضع الصحي بالبلاد.

واشار الى ان اجتماعا سينعقد للجامعة العامة للتعليم للمطالبة باجراءات صارمة وجدية للتصدي لانتشار فيروس كورونا بهدف حماية الاطار التربوي والتلاميذ.

وبين اليعقوبي ان الجامعة ليست ضد تعليق الدروس وانما تطالب بتعليق الدروس ضمن حزمة كاملة من الاجراءات بما فيها الحجر الصحي الشامل بالولايات التي تحولت الى بؤر لانتشار الكورونا على غرار كل من جندوبة وسيدي بوزيد وسوسة والمنستير لمحاصرة الوباء والقضاء على الفيروس .

وقال اليعقوبي في تصريح اذاعي “نحن ضد القرارات التي لا تنفع”..