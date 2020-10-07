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نابل: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع عدد الوفيات الى 20 حالة

2020/10/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية نابل صباح اليوم الاربعاء حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، وهي تعود لرجل اصيل معتمدية قرمبالية، يبلغ من العمر 48 سنة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة عمر السليمي ل(وات)

وبين السليمي، ان المتوفى كان يقيم بإحدى المصحات الخاصة بالجهة أين توفي صباح اليوم على اثر تعكر حالته الصحية، واشار الى انه بتسجيل حالة الوفاة الاخيرة يرتفع العدد الجملي للوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا بولاية نابل منذ بداية الجائحة الى 20 حالة وفاة

وستتولى بلدية قرمبالية اليوم القيام بعملية الدفن وفق البروتوكول الصحي المعتمد

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