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مدنين: تسجيل 7 إصابات محلية جديدة بفيروس “كورونا” وحالة شفاء واحدة

2020/10/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية مدنين، 7 إصابات محليّة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، مقابل حالة شفاء واحدة من جملة 108 عينات تلقت نتائجها، اليوم الأربعاء، الادارة الجهوية للصحة، وفق كاهية مدير الصحة الاساسية، زيد العنز.

وبيّن العنز، في تصريح لـ(وات)، تسجيل 4 إصابات بمعتمدية حومة السوق، وجميعها حالات مخالطة لاصابات سابقة، فضلا عن إصابة وحيدة في كل من معتمدية مدنين الشمالية، ومدنين الجنوبية، وبن قردان، زار أصحابها ولايات اخرى وهم غير مرتبطين بالإصابات المسجلة بالجهة، حسب تقديره.

ووردت من بين نتائج التحاليل الأخيرة، عينات سلبية للاطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الجامعي بمدنين، الذين تواصلوا في إطار عملهم مع طبيب ثبتت اصابته بالفيروس مؤخرا.

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