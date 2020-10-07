تسجيل 51 اصابة جديدة بـ”كورونا” في القيروان ومنها 17 اصابة في صفوف اعوان الصحة..

تم اليوم الاربعاء بولاية القيروان، تسجيل 51 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”، من بينها 17 اصابة في صفوف اعوان الصحة العمومية، وفق نتائج التحاليل المجراة الى غاية يوم 5 اكتوبر الجاري

وافادت الادارة الجهوية للصحة في بلاغ اصدرته اليوم، حول الوضع الوبائي بالجهة ان اجمالي عدد الاصابات المسجلة منذ فتح الحدود في 27 جوان الماضي، ارتفع الى 583 اصابة من بينها 16 حالة وافدة و567 حالة اصابة محلية فيما بلغ عدد حالات الشفاء 101 حالة والوفايات 12 حالة

وتتوزع الاصابات حسب المعتمديات الى 490 اصابة بالقيروان المدينة و23 بحاجب العيون و17 بحفوز و12 بالوسلاتية و10 بالسبيخة و9 بالشبيكة و6 ببوحجلة و5 بكل من عين جلولة والعلا و4 اصابات بنصر الله واصابة واحدة بمعتمدية الشراردة

ومن المنتظر ان تعلن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث المنعقدة حاليا بمقر ولاية القيروان عن جملة من الاجراءات الجديدة خاصة بعد تطور حالات الاصابة بمدينة القيروان (490 اصابة) والتي تضم معتمديتي القيروان الشمالية والجنوبية والتى يفوق عدد سكانها 186 الف ساكن