نصاف بن علية: نسبة الأطفال المصابين بفيروس كورونا لا تتجاوز 5 بالمائة من جملة الإصابات المسجلة في تونس

قالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم الاربعاء إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في صفوف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة.

وكشفت بن علية خلال ندوة صحفية حول مستجدات الوضع الوبائي، ان نسبة الأطفال المصابين بفيروس كورونا لا تتجاوز 5 بالمائة من جملة الإصابات بهذا الفيروس المسجلة في تونس.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بفيروس كوفيد 19 أكثر من 24500 اصابة مؤكدة من إجمالي أكثر من 256 ألف تحليل تم اجراؤها منذ ظهور المرض في تونس، في حين بلغ إجمالي حالات الوفايات بسبب الفيروس من مارس الماضي إلى غاية يوم 6 أكتوبر الجاري 389 حالة وفاة.

وأكدت بن علية أن تونس تعيش فترة دقيقة بسبب تطور الحالة الوبائية وارتفاع عدد المصابين (معدل 1200 إصابة في اليوم) وارتفاع عدد الحالات الخطرة وحالات الوفايات.

وبلغ عدد الأشخاص الموجودين في اقسام العناية المركزة إلى غاية يوم 6 أكتوبر الجاري 122 شخصا فيما بلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون إلى التنفس الاصطناعي 50 شخص.