عاجل: فيديو..قرارات ومقترحات هامة في اجتماع ولاة تونس الكبرى..وهذه ابرزها..

انعقد اليوم اجتماع لولاة كل من تونس واريانة ومنوبة وبن عروس بحضور مدير عام الصحة ولجان مجابهة الكوارث بولايات تونس الكبرى.

وقد اعلن والي تونس شادلي بوعلاق في تصريح إعلامي عن جملة من المقترحات الهامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا التي سيتم رفعها لسلطة الإشراف والتي سترفعها بدورها للحكومة من ابرز هذه المقترحات فرض حظر الجولان بداية من يوم غد الخميس على ان تكون من الساعة الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا من الاثنين الى الجمعة ومن السادسة مساء الى الخامسة مساء ايام السبت والاحد.

و أضاف الوالي أن من بين المقترحات ايضا رفع الكراسي والطاولات من المقاهي والمطاعم وغلق الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوعين.

كما سيتم تنظيم اوقات وسائل النقل حسب توقيت حظر التجول وايضا تعليق صلاة الجمعة.

وبين الوالي ان اللجان تداولت ايضا في امكانية التوجه نحو الحجر الصحي مشيرا إلى أن هذا غير ممكن ولا يمكن غلق إقليم تونس ومنع الدخول له من الولايات الأخرى.