الإفصاح الأسبوع المقبل عن دليل جديد محين يتعلق بمراسم دفن المتوفين بسبب الإصابة بكوفيد 19

قال المدير العام للصحة بوزارة الصحة فيصل بن صالح اليوم الاربعاء، إنه سيتم الأسبوع القادم الإفصاح عن دليل جديد محين يتعلق بمراسم دفن المتوفين بسبب الإصابة بفيروس كوفيد 19

وأكد بن صالح في تصريح ل(وات) أن مصالح وزارة الصحة بصدد ضبط التوصيات الجديدة والإجراءات المحينة لعملية دفن ضحايا كوفيد 19 وذلك بإشراف أطباء ومختصين في علم الاجتماع وعلم النفس، مشيرا الى انه سيتم الأسبوع المقبل الكشف عن التوجه الذين ستتبعه وزارة الصحة سواء بتخفيف الإجراءات التر ترافق عملية دفن المتوفين جراء هذا الوباء أو الإبقاء عليها كما هو معمول به حاليا.

وتعتمد تونس منذ ظهور فيروس كورونا إجراءات مشددة في عمليات دفن الموتى من المصابين بهذا الوباء، تتمثل بالخصوص في منع مواكبة أهالي الميت لمراسم الدفن إلا في نطاق محدود جدا وفي اطار تدابير وقائية صارمة.

وقد تعالت أصوات عديد الأهالي الذين فقدوا أقرباءهم نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا للتخفيف من هذه الاجراءات، ويطالب البعض بتنظيم جنازات لائقة تحفظ كرامة المتوفين بفيروس كورونا مع احترام إجراءات التباعد وارتداء الكمامات، مذكرين بأن الدليل الارشادي لدفن المتوفين بفيروس المعمول به من قبل منظمة الصحة العالمية لا يشير إلى إمكانية انتقال العدوى من الميت.

وفي المقابل أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية لـ(وات) أنه تم في السابق تسجيل حلقات عدوى بسبب التجمعات خلال مراسم الدفن، مضيفة انه “من حق المتوفين بفيروس كورونا أن يدفنوا بطريقة محترمة لكن لا يجب أن يؤدي ذلك إلى انتشار التجمعات التي تساهم في بروز حلقات عدوى أفقية”.