بنزرت: إلغاء إضراب المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة وإقرار عدد من الإجراءات لتدعيم القطاع الصحّي بالجهة

قرر الطرف النقابي التابع للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، إلغاء الاضراب المزمع تنفيذه يوم غد الخميس 08 أكتوبر بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للمصالحة الملتئم اليوم الأربعاء بمقر الولاية، باشراف رئيس المجلس الجهوي للصحة، محمد قويدر (والي بنزرت)، وحضور بقية الأطراف النقابية والإدارية المتداخلة.

وقال قويدر، في تصريح لـ(وات)، أن الجلسة الصلحية كانت إيجابية ومتفاعلة مع مخرجات جلسة العمل التي كانت التأمت أمس الثلاثاء بمقر وزارة الصحة، بشأن تدعيم المنصة الصحية بمستشفى منزل بورقيبة وبقية الفضاءات الاستشفائية بالجهة، مبيّنا أنه تم الاتفاق على الانطلاق في إعداد مجلس جهوي ممتاز للصحة ببنزرت في غضون النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، عبر تشكيل لجان مشتركة تضمّ مصالح وزارة الصحة والأطراف الاجتماعية والسلط الجهوية والهياكل القطاعية.

وتم الاتفاق أيضا، على إنجاز اختبار فني خلال شهر أكتوبر الجاري، بشأن اقسام الجراحة العامة والانف والحنجرة بمستشفى منزل بورقيبة والنظر في امكانية ترميم أو وإعادة بنائها جديد، إلى جانب نقلة اقسام الانف والحنجرة والعيون الى القسم الجديد المنجز بالمستشفى وذلك عقب تجهيزه، ونقلة قسم الجراحة وجراحة الأطفال الى قسم امراض النساء والتوليد، مع تعهد وزارة الصحة ببعث قسم جديد للجراحة يتم ترسيم الدراسات الخاصة به على ميزانية سنة 2021.

وأضاف ذات المصدر، أنه وقع الاتفاق على تعزيز قدرات الجهة في مجابهة فيروس “كورونا” من خلال احداث قسم انعاش طبي بمنزل بورقيبة يحوي 4 أسرة، وانتداب 10 أطباء صحة عمومية و5 تقنيين و5 سواق سيارات اسعاف، وتفعيل قسم الاستعجالي الطبي المتنقل والانعاش بمنزل بورقيبة وتدعيمها بسيارة اسعاف صنف” ا”، باللإضافة الى تفعيل قسم ” كوفيد19″ براس الجبل.

وقد تعهدت وزارة الصحة، بانتداب 3 أطباء لقسم الاشعة وتفعيل منظومة الطب عن بعد بالقسم، والإبقاء على مخبر مستشفى منزل بورقيبة كمخبر جهوي لتقصي فيروس “كوفيد19″، مع التأطير الطبي والتقني من قبل المصالح المركزية لوزارة الصحة وتدعيمه بتقنيين بيولوجيين (02) عبر آلية التعاقد الظرفي، مع تعهد السلط الجهوية ببنزرت بإيواء مهنيي الصحة ممن قد يتعرضون للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد ومتابعتهم طبيا ونفسيا.