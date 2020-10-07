بنزرت-كورونا: تسجيل 15 حالة وفاة منذ بداية الجائحة

أفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، اليوم الأربعاء بأن ان عدد حالات الوفيات جراء فيروس “كورونا” المستجد بلغ في ولاية بنزرت 15 حالة منذ اندلاع الجائحة الفيروسية.

وبيّن، في تصريح لـ”وات”، ان عدد حالات الإصابة المؤكدة المسجلة في الجهة بين يومي 4 و5 أكتوبر الجاري بلغ 132 حالة إصابة جديدة.

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بات في حدود 751 حالة شفيت منها 348 حالة بينما لايزال 388 شخصا يحملون الفيروس ومحل متابعة من لدن خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت التابعة للجنة الجهوية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.