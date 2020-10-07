نصاف بن علية: سوسة والمنستير وتونس الكبرى ونابل وسيدي بوزيد تتصدر قائمة الولايات التي تشهد انتشارا أكثر لفيروس كورونا

تتصدر سوسة والمنستير وتونس الكبرى ونابل وسيدي بوزيد، قائمة الولايات التي تشهد انتشارا أكثر لفيروس كورونا، حسب المديرة العامة للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية.

وقالت بن علية لـ(وات) على هامش ندوة صحفية حول مستجدات الوضع الوبائي، إن استراتيجية وزارة الصحة تعتمد على فرض حزمة من الإجراءات الاستثنائية في المناطق المصنفة “ساخنة” والتي تسجل ارتفاعا متسارعا في عدد الاصابات، قصد التمكن من الحد من تفشي العدوى.

وأضافت انه من بين الاجراءات الاستثنائية الوقائية فرض حظر التجوال ومنع التجمعات الليلية وغلق بعض المحلات والأماكن التي تساهم في انتشار فيروس كوفيد 19 مذكرة بالتدابير الاستثنائية التي وقع اتخاذها في ولايتي سوسة والمنستير للحد من انتشار الفيروس ومنها فرض حظر التجوال للحد من التجمعات الليلية.

وأوضحت أنه لا يوجد توجه إلى إقرار حجر صحي شامل وغلق المحلات ووقف جميع النشاطات، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، بناء على سرعة انتشار الفيروس بحسب كل منطقة.

يشار الى العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا بلغ أكثر من 24.500 شخص إلى غاية يوم 6 أكتوبر الجاري، في حين بلغ إجمالي حالات الوفايات من مارس الماضي إلى غاية يوم 6 أكتوبر الجاري 389 حالة وفاة.