وزير الصحة يعلن عن تصنيف معتمدية توزر المدينة منطقة ذات خطورة انتشار مرتفعة للفيروس

اعلن وزير الصحة فوزي مهدي عن تصنيف معتمدية توزر المدينة منطقة ذات خطورة انتشار مرتفعة للفيروس استنادا الى المقاييس الوبائية وذلك على إثر إجتماعه مع نواب الشعب المنتخبين عن دائرة توزر ومن ثمة والي توزر والمدير الجهوي للصحة.

واوصى الوزير وفق بلاغ لوزارة الصحّة مساء اليوم الأربعاء السلطات الجهوية بضرورة ملاءمة الإجراءات الامنية والصحية مع هذا التصنيف وفق قرارات مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا.

ويشار إلى أنّ جلسة عمل قد انعقدت بمقرّ وزارة الصحّة مساء اليوم بحضور والي توزر والمدير الجهوي للصحة وممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب وعدد من الا?طارات العليا بالادارة المركزية، خصّصت لمتابعة الوضع الصحي بولاية توزر وبحث السبل الكفيلة باحكام تنفيذ المشاريع الصحية المبرمجة ودعم الجهة الصحية بالموارد البشرية والتجهيزات الضرورية للا?رتقاء بمستوى الخدمات المسداة لمواطني الجهة.

يذكر أنّ نسبة ظهور الحالات الإجمالية بولاية توزر قد تراوحت بين 100 و150 إصابة لكل 100 ألف ساكن وفق آخر تحيين لوزارة الصحّة وانّ الإدارة الجهويّة للصحّة بالجهة قد اعلنت اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة الى 134 حالة منذ 12 سبتمبر الماضي.