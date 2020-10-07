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جندوبة : 61 إصابة بفيروس الكورونا وخمس وفيات بالدائرة الصحية بوسالم وبلطة بوعوان منذ بدء الجائحة

2020/10/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الدائرة الصحية في بوسالم بلطة بوعوان من ولاية جندوبة منذ بداية جائحة الكورونا والى حد اليوم الأربعاء 61 حالة إصابة بفيروس “الكورونا” توفي منها خمسة اشخاص
وشفي منها 42 مصابا في حين توفي 5 أشخاص ويخضع 14 شخصا حاملا للفيروس وخاضعا للحجر الصحي االذاتي احدهم في العناية المركزة بمستشفى سليانة وفق ما انتهت اليه لجنتي مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بكل من معتمديي بوسالم وبلطة بوعوان في اجتماعهما المنعقد ببلدية بوسالم مساء اليوم الأربعاء.
وتوزّعت الإصابات المسجلة بين 30 بمعتمدية بوسالم و31 بمعتمدية بلطة بوعوان فيما توزّع عدد الوفيات بين 3 بمعتمدية بوسالم و2 بمعتمدية بلطة بوعوان.
والى حد اليوم الاربعاء يواصل 3 اشخاص بمعتمدية بوسالم حجرهم الصحي الذاتي و11 شخصا بمعتمدية بلطة بوعوان.

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