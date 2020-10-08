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زغوان: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع عدد الاصابات إلى 252 اصابة

2020/10/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ارتفعت حصيلة الاصابات بفيروس “كورونا” بولاية زغوان إلى 252 حالة على إثر تسجيل 13 إصابات جديدة اليوم الخميس، منها 11 إصابة بزغوان وواحدة بالزريبة وأخرى ببئر مشارقة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة سهيل بالي (وات)

وأوضح بالي أن ما يقارب نصف الاصابات سجلت بمعتمدية زغوان لوحدها ب124 إصابة من جملة 36 ألف ساكن، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات خاصة استنادا للمقاييس المحددة ضمن البروتوكول العام (250 إصابة على كل 100 ألف ساكن) وذلك لمواجهة الوضع الوبائي بالمنطقة والحد من سرعة انتشار الفيروس، وفق تقديره.

وأكد في هذا الجانب أنه سيتم التشاور والتنسيق مع السلطة الجهوية وسلطة الاشراف لاتخاذ القرار المناسب عند الاقتضاء بعد دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا الاجراء وتداعياته.

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