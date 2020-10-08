جندوبة: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

اسفرت نتائج التحاليل المتعلقة بالمشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” الواردة امس الخميس على خلية الازمة الصحية بجندوبة، عن تسجيل 44 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة في 12 افريل المنقضي الى 455 إصابة.

وأشار التقرير اليومي المحين للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة الى ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ الى حد منتصف ليلة امس الأربعاء 377 شخصا من مجموع المصابين ووفاة 17 شخصا فيما يخضع 78 شخصا اخر للحجر الصحي الذاتي.

وكانت ذات اللجنة قد اقرت في اجتماعها الطارئ الملتئم مساء يوم امس الأربعاء جملة من الإجراءات الجديدة التى من بينها غلق الأسواق الأسبوعية والفضاءات الرياضية والحمامات وتعليق صلاة الجمعة لمدة 15 يوما كاجراءات من شانها ان تخفف من حدة انتشار الوباء.