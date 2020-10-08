نابل: الفرع الجامعي للتعليم الاساسي يدعو المربين إلى إيقاف العمل بالمؤسسات التي لا يتوفر فيها تطبيق البروتوكول الصحي

دعا الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بنابل اليوم الخميس المربين إلى إيقاف العمل ومغادرة المؤسسات التربوية التي لا يتوفر فيها تطبيق صارم للبروتوكول الصحي في هذا الظرف الاستثنائي الذي يشهد ارتفاعا في انتشار فيروس كورونا بالجهة

وأشار الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الاساسي محمد الهادي العفيف، الخميس، في تصريح لـــ(وات)، الى تنصّل المندوبية الجهوية للتربية بالجهة تجاه تعهداتها السابقة ومنها بالخصوص توفير العملة في 28 مدرسة ابتدائية تفتقد لأعوان النظافة، مؤكدا ان نقص الاطار العامل بالمؤسسات التربوية يحول دون تطبيق البروتوكول الصحي

هذا وقد تمت الاشارة في البلاغ الصادر عن الفرع الجامعي للتعليم الاساسي اليوم الى عدم تفعيل محاضر الجلسات السابقة المبرمة منذ 2018 مع التأكيد على حق المربين في اتخاذ الاشكال النضالية التصعيدية في هذا الظرف الاستثنائي

وفي نفس السياق، أفاد كاتب عام الفرع الجامعي لعملة التربية الصادق الحمامي أن الهيئة الإدارية الجهوية للقطاع المنعقدة امس الاربعاء قررت الدخول في إضراب بيومين سيتم تحديد موعده لاحقا بالتنسيق بين المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي والفرع الجامعي

وأشار الحمامي إلى تراجع عن تفعيل محضر الاتفاق الذي تم إمضاؤه يوم 11 سبتمبر الفارط بين المكتب التنفيذي للاتحاد جهوي و الفرع الجامعي والمندوب الجهوي للتربية والذي ينص على سد الشغورات الحاصلة ب32 مدرسة ابتدائية

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