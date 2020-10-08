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تعليق صلاة الجمعة ببعض الولايات والمناطق..وزارة الشؤون الدينية على الخط..

2020/10/08 أهم الأخبار, المصدر, غير مصنف, مجتمع

دعت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الخميس، روّاد المساجد، إلى “تفهّم دواعي قرارات تعليق صلاة الجمعة، في بعض الولايات والمناطق”، معتبرة أن هذه الإجراءات “مُؤسّسة على مقصد شرعي ووطني مرماه حفظ النفس البشريّة ومنع تفشّي الوباء”.

كما جددت الوزارة في بيان لها، الدعوة، إلى الالتزام الكامل بمقتضيات دليل شروط حفظ الصحّة، للتوقّي من الإصابة بفيروس “كوفيد 19” وخاصّة منها الحرص على الوضوء بالبيت وإحضار السجّادة الخاصة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات الواقية والتباعد أثناء الصلاة.

يُذكر أنّ عددا من الولايات والمناطق، كانت أعلنت مؤخرا، عن فرض حظر الجولان مدة أسبوعين وتعليق صلاة الجمعة بالمساجد، كان آخرها ولايات إقليم تونس الكبرى التي أعلنت أمس الأربعاء عن حظر الجولان، ابتداء من اليوم الخميس، من الساعة التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا، بالنسبة إلى أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ومن السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، يومي السبت والأحد.

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