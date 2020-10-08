تطاوين : تواصل المفاوضات مع تتنسيقية اعتصام الكامور بعد نجاح جلسات اليوم الاول

أكّد عضو فريق العمل الممثل لعدد من الوزارات القادم لولاية تطاوين للتفاوض مع تنسيقية اعتصام الكامور والمدير العام للتعليم العالي عبدالمجيد

بن عمارة في تصريح لمراسل (وات) أن الحوار يجري في الاتجاه الصحيح والايجابي وثمّن النتائج المتفق حولها في الجلسة الاولى يوم امس والمتعلقة باوضاع شركة البيئة والغراسات

والبستنة والتوصل الى توافق ارضى جميع الاطراف، حسب قوله.

وانطلق طرفا التفاوض مساء اليوم الخميس في البحث في الاشكاليات والوضع الصعب الذي تعيشه شركة تطاوين للخدمات التي تشغل حوالي 500 عامل.

وقال بن عمارة إن الطرف الحكومي يعمل في اطار رغبة مشتركة بين الطرفين من اجل حلحلة الازمة التي القت بظلالها لفترة طويلة على الجهة,، مؤكّدا أن الفريق المفاوض لن يوافق ويلتزم

بأي إجراء لا يمكن تنفيذه وذلك حرصا منه على بناء ثقة حقيقية كانت مفقودة وفق تصريحه.

واشار الى ان للحراك الشبابي جوانب سلبية على المناخ العام واستقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي ويعتبرها البعض طاردة للمستثمرين رغم مشروعية مطالب هؤلاء الشبّان والمعاناة التي

تحمّلوها وإحساسهم بتجاهل الدولة لمطالبهم المشروعة.