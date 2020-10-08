عاجل: تعليق صلاة الجمعة في هذه ولاية ومنع الكراسي في المقاهي وغلق الحمامات بسبب انتشار كورونا

تقرر في اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، المنعقد اليوم الخميس بمقر ولاية توزر، تعليق صلاة الجمعة في كامل معتمديات الولاية بداية من غد الجمعة 9 أكتوبر 2020.

كما تم اتخاذ إجراءات تخص معتمدية توزر المدينة بعد تصنيفها منطقة ذات خطورة انتشار سريع لفيروس كورونا، خلال الجلسة المنعقدة الأربعاء بوزارة الصحة بإشراف وزير الصحة وحضور رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة الى جانب والي الجهة ونوابها بمجلس نواب الشعب، وذلك بعد الاستناد الى رأي اللجنة العلمية بوزارة الصحة.

وتتمثل الإجراءات الخاصة بمدينة توزر في إلزامية ارتداء الكمامة، بما في ذلك في الفضاءات المفتوحة ومنع جميع التظاهرات والتجمعات سواء كانت ذات طابع ثقافي أو رياضي أو سياسي أو علمي أو تجاري، على غرار المنديات والملتقيات فضلا عن الاحتفالات العامة والخاصة في جميع الفضاءات.

وأكد البلاغ أن الإجراءات ستضمن استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية بالجهة مع التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي الموضوع للغرض وسيتواصل في هذا الإطار العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية.

وفي جانب الإجراءات الوقائية، قررت اللجنة الجهوية فتح المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم لتقدم المأكولات والمشروبات المعدة للحمل خارج المحل وعدم الاستهلاك على عين المكان إضافة الى غلق الحمامات والقيام بحملات التنظيف والتعقيم بجميع الفضاءات والأماكن العامة بصفة دورية من قبل المصالح المعنية.

وأكد البلاغ أن تطبيق هذه القرارات سيتم بالقوة العامة وسيتم تتبع المخالفين قانونيا نظرا لخطورة الوضع الوبائي في مدينة توزر، فيما أرجئ قرار حظر التجوال بالمدينة الى حين التنسيق مع السلط المركزية.