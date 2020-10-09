عاجل: غلق بلدية إثر إصابة رئيسها بفيروس كورونا..وهذه التفاصيل..

أعلنت مصالح بلدية منزل بورقيبة في بلاغ لها اليوم الجمعة أنه تم غلق مقر البلدية مؤقتا كامل اليوم، من أجل تنفيذ حملة تعقيم شاملة للمقر، وذلك كإجراء وقائي بعد أن ثبتت إصابة رئيس البلدية أمس الخميس بفيروس كورونا المستجد .

وأصدرت مصالح معتمدية منزل بورقيبة بلاغا لعموم المواطنين أعلنت فيه وضع رقم هاتف وبريد الكتروني، على ذمة المواطنين للاجابة عن كل تساؤلاتهم قصد تفادي الاكتظاظ بمقر إدارة المعتمدية، وذلك في إطار التوقي والحد من انتشار الفيروس وتنفيذا لتوصيات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.

وكانت مصالح الإدارة الجهوية للصحة في بنزرت أكدت في بلاغ لها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، تسجيل 144 إصابة خلال يومي الأربعاء والخميس ليصبح العدد الجملي للإصابات 896 إصابة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة لمصابين بالفيروس خلال ذات الفترة ليرتفع عدد الوفيات إلى 17، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 421 حالة.

وقالت إن الأرقام المعلنة بشأن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، ورغم نسقها التصاعدي، لا تعكس العدد الحقيقي للاصابات باعتبار أن رفع العينات يتم حاليا لدى الأشخاص المشتبه في إصابتهم والمخالطين الذين يحملون أعراض المرض، واصفة الوضع الوبائي بـ”الدقيق للغاية”، ودعت إلى التحلي بروح المسؤولية من قبل الجميع والتقيد بالبروتوكولات الصحية، وفق نص البلاغ.