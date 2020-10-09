صفاقس: إلقاء القبض على شخص من أجل تكوين وفاق بغاية إجتياز الحدود البحريّة خلسة

تمكنت يوم 08 أكتوبر 2020 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة من إلقاء القبض على شخص (38 سنة قاطن ولاية سوسة) على مستوى محطة اللود بصفاقس وبالتحرّي معه إعترف أنه حلّ بالمكان للمشاركة في عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة إنطلاقا من سواحل الجهة، بمزيد التحرّي في شأنه تبيّن أنه محلّ تفتيش لفائدة مركز الأمن الوطني بمساكن الغربيّة ولاية سوسة من أجل “تكوين وفاق بغاية إجتياز الحدود البحريّة خلسة”.

بمراجعة النيابة العموميّة بصفاقس 01، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.