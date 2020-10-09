المهدية-كورونا: الجهة تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ جوان المنقضي بـ35 إصابة جديدة

سجلت ولاية المهدية، اليوم الجمعة، أعلى نسبة إصابات بفيروس “كورونا” منذ 27 جوان المنقضي، تاريخ فتح الحدود التونسية، بعد أن أظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابة 35 مواطنا، وفق ما أكده مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، سمير لحول، لـ”وات”.

وطال أكبر عدد من الإصابات الجديدة المسجلة مقرّ بلدية المهدية بـ8 حالات ليصل العدد الجملي للأعوان المصابين بهذه المؤسسة، التي أجلت إسداء العديد من خدماتها كإجراء وقائي، إلى 11 إصابة.

وارتفع العدد الجملي للإصابات، منذ مارس المنقضي تاريخ ظهور أول إصابة، إلى 419 حالة فيما عادلت الإصابات بمعتمدية الجم منفردة 149 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 19حالة، وفق نفس المصدر، مقابل 211 حالة شفاء و10 وفيات.

واتخذ والي المهدية، في سياق متصل، مجموعة من القرارات لردع الفضاءات التي خرقت البرتوكولات الصحية، ومنها غلق فضاء تجاري بقصور الساف، و4 مقاه استعملت النرجيلة (الشيشة) في كل من السواسي، وكركر، والجم، والمهدية.