نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع مجموع الوفيات إلى 35 وفاة، بالاضافة الى تسجيل 66 إصابة ليتطور مجموع الاصابات إلى 2445 إصابة، وتطور مجموع حالات التعافي إلى 807 حالات شفاء، ويوجد في الحجر الصحي الاجباري 75 شخصا وفي الحجر الصحي الذاتي 4436 شخصا

توزعت الاصابات الجديدة الى 24 إصابة بمعتمدية المنستير، و20 إصابة بمعتمدية بنبلبة، و6 إصابات بمعتمدية جمال، و4 إصابات بمعتمدية المكنين، و3 إصابات بمعتمدية الوردانين، وإصابتين بمعتمدية قصيبة المديوني، وإصابتين بمعتمدية زرمدين، وإصابة واحدة بمعتمدية قصر هلال، وإصابة واحدة بمعتمدية البقالطة، وإصابة واحدة بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر، وإصابتين غير محدد مكانها.

* ولاية الكاف

تم اليوم الجمعة بولاية الكاف تسجيل حالة وفاة و09 اصابات بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 12 وفاة، والعدد الجملي للإصابات إلى 764 اصابة منذ 14 اوت الماضي تاريخ اكتشاف أول إصابة بالفيروس، وما زال 120 مصابا في الحجر الصحي الاجباري

* ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، مساء امس الخميس، حالة وفاة اضافية لمصاب يبلغ من العمر 65 سنة من منطقة الشويقي من معتمدية طبربة ليرتفع عدد الوفايات بالجهة الى 16 متوفي، في حين تم تسجيل 11 حالة شفاء جديدة، مما يرفع اجمالي حالات الشفاء الى 167 حالة

كما تم تسجيل 12 إصابة جديدة شملت معتمدية منوبة ووادي الليل (03 حالات لكل منهما)، وطبربة والمرناقية (حالتين لكل منهما) ودوار هيشر والجديدة (حالة واحدة لكل منهما)، ليبلغ بذلك عدد حاملي الفيروس 332 حالة، ويخضع حاليا 329 شخصا لإجراء العزل الصحي الذاتي بالاضافة الى ايواء 03 حالات بالمستشفيات.

* ولاية مدنين

سجلت ولاية مدنين حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لمصاب بالفيروس يقيم بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي الى 14 حالة و9 حالات وفاة منذ اعادة فتح الحدود في موفى شهر جوان الماضي.

كما تم تسجيل 7 اصابات جديدة بالفيروس توزعت الى 6 اصابات بمعتمدية جربة حومة السوق واصابة بمعتمدية مدنين الشمالية، في حين تم تسجيل 14 حالة شفاء (12 بمعتمدية حومة السوق وحالة شفاء في كل من معتمدية جربة اجيم وجرجيس).

* ولاية القصرين

سجّلت ولاية القصرين، مساء امس الخميس، 22 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وتوزعت الاصابات بين مدينة القصرين (10 إصابات) ومعتمدية سبيبة ( 6إصابات)، ومعتمدية فوسانة (4 إصابات) ومعتمدية سبيطلة (اصابة) ومعتمدية جدليان (اصابة)، وهو ما يرفع عدد الاصابات منذ بداية الجائحة الى 240إصابة (116 حالة نشيطة و112 حالة شفاء و12 حالة وفاة

وفي الوسط المدرسي، تم تسجيل 3 إصابات جديدة بمعهد جدليان بالإعدادية التقنية بسبيطلة وبالمدرسة الإبتدائية المنار بقصرين المدينة، وهو ما يرفع عدد الاصابات في صفوف التلاميذ والاطار التربوي منذ بداية العودة المدرسية الى 20 اصابة مؤكدة.

* ولاية بنزرت

تم بولاية بنزرت تسجيل 144 اصابة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ليصبح العدد الجملي للاصابات 896 إصابة، كما تم تسجيل 05 حالات وفاة لمصابين بالفيروس خلال ذات الفترة ليرتفع عدد الوفايات الى 17، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 421 حالة.

* ولاية نابل

سجلت ولاية نابل امس الخميس حالتي وفاة وهو ما يرفع عدد الوفايات منذ بداية الجائحة الى 24 حالة وفاة بالاضافة الى تسجيل 132 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع عدد الأشخاص الذين لازالوا حاملين للفيروس إلى 930 شخصا من بين 1510 اصابات جملية مؤكدة

وتتوزع الإصابات الأخيرة على 31 حالة بمعتمدية نابل، و28 حالة بمعتمدية قربة، و16 حالة بمعتمدية بني خيار، و12 حالة بكل من معتمديتي الحمامات ودار شعبان الفهري، و11 حالة بكل من معتمديتي قرمبالية وبني خلاد، و5 حالات بمعتمدية قليبية، و3 حالات بمعتمدية سليمان، وحالتين بمعتمدية منزل تميم، وحالة بمعتمدية منزل بوزلفة.