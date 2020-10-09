عاجل: فرض حجر التجول ليلا بهذه المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا والحد من التنقل من والى المدينة

أصدر والي توزر محمد أيمن البجاوي عشيّة اليوم بلاغا تمّ نشره على الصفحة الرسمية للولاية على ” الفايسبوك” يعلم فيه بقرار فرض حجر التجول ليلا بمعتمدية توزر بداية من هذه الليلة يمتدّ من الساعة الثامنة مساء الى الخامسة صباحا من الاثنين الى الجمعة ومن السادسة مساء الى الخامسة صباحا يومي السبت والأحد ولمدة أسبوعين بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما فرض في ذات السياق الحد من التنقلات من وإلى معتمدية توزر المدينة ويستثنى من هذا القرار الحالات الصحية العاجلة والتزود والتزويد وأسواق الجملة والقطاعات الحيوية.